PlayStation VR 2: schermo, controller e risoluzione in un nuovo rumor

A quanto pare sono emerse in rete alcune delle specifiche tecniche di PlayStation VR 2, ovvero il visore di nuova generazione targato Sony che andrà utilizzato in coppia con una PlayStation 5.

A diffondere queste informazioni è stato il canale YouTube chiamato PSVR Without Parole, il quale già in passato è stata fonte di anticipazioni a tema PlayStation VR ed è quindi considerato affidabile. Stando a quanto dichiarato dal canale in un recente video, si sarebbe concluso da poco un incontro tra Sony e alcuni team di sviluppo durante il quale sono stati diffusi i dettagli sul dispositivo. Tra le informazioni emerse troviamo l'implementazione di un pannello Fresnel OLED con una risoluzione di 2000x2040 pixel per occhio, supporto all'HDR e ad un FOV di 110 gradi.

Oltre al Foveated Rendering, l'apparecchio utilizzerà anche la Flexible Scaling Resolution per variare la risoluzione in base al punto di vista del giocatore e, per far ciò, verrà sfruttato anche l'eye tracking. Si parla inoltre della presenza di feedback aptico non solo sui nuovi controller ma anche sullo stesso visore e, stando alle parole del content creator, tale aggiunta dovrebbe alleviare i problemi legati al motion sickness e aumentare il coinvolgimento. Oltre a feature già confermate in passato come il feedback aptico e i grilletti adattivi, i controller implementeranno anche sensori touch di tipo capacitivo.

Sembrerebbe che l'intenzione di Sony non sia solo quella di creare esperienze appositamente per la realtà virtuale e che voglia focalizzarsi sul supportare grosse produzioni per fare in modo da poterle giocare anche con PSVR2. In ogni caso per saperne di più dovremo attendere ancora un po', visto che si parla di un reveal previsto per i primi mesi del 2022.

A proposito di specifiche tecniche, sapevate che Digital Foundry è fiduciosa su PlayStation VR 2?