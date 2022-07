PlayStation VR2: un primo sguardo alle funzionalità dell'Esperienza Utente

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, Yasuo Takahashi di Sony Interactive Entertainment svela i segreti dell'Esperienza Utente di PlayStation VR 2 e condivide tanti dettagli sulle numerose funzionalità accessibili dall'interfaccia del visore per la Realtà Virtuale.

Tra le tante novità dell'Esperienza Utente di PS VR ci sarà la Visuale Trasparente, una funzione che consentirà agli utenti di vedere l'ambiente circostante mentre indossano il visore. La visuale trasparente, assicura Sony, sarà particolarmente utile per controllare la posizione dei controller PS VR2 Sense nella stanza senza togliersi il visore. La funzione, ovviamente, sfrutterà le telecamere anteriori integrate e potrà essere attivata premendo semplicemente il tasto Funzione sul visore o accedendo alla Scheda nel Centro di Controllo.

In 'modalità trasparente' non sarà possibile registrare video: per questa e altre funzionalità, Sony ha previsto delle opzioni evolute di trasmissione per PS VR2, tramite le quali poter riprendersi mentre si gioca collegando una telecamera HD PlayStation 5 alla console.

L'Esperienza Utente di PlayStation VR 2 proporrà anche un'Area di Gioco Personalizzata, uno spazio digitale da modificare liberamente utilizzando i controller PS VR2 Sense e le telecamere integrate per eseguire scansioni della stanza. Una volta configurata la propria area di virtuale, chi si cimenterà con i giochi di PS VR2 riceverà un "avviso di prossimità" quando si avvicinerà al confine impostato.

L'anteprima del PlayStation Blog sull'interfaccia e sulle funzionalità del nuovo visore per la Realtà Virtuale di Sony si conclude con gli approfondimenti sulle Modalità VR e Modalità Cinema: nella prima sarà possibile usufruire i contenuti di gioco VR con una vista a 360 gradi del proprio ambiente virtuale, mentre nella seconda i giocatori avranno l'opportunità di visualizzare l'interfaccia utente e tutti i contenuti riversati sulla propria PS5 direttamente da un maxischermo virtuale in formato HDR 1980x1080 alla frequenza di 24, 60 e 120 Hz.