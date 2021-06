PlayStation VR 2: Sony lancerà il nuovo visore per PS5 alla fine del 2022?

Sappiamo per certo che Sony sta sviluppando PlayStation VR 2, ma a parte alcune conferme le informazioni sul nuovo visore del colosso giapponese scarseggiano, così come mancano certezze sulla data d'uscita.

Su quest'ultimo punto qualcosa sembra però muoversi, almeno stando a un report di Bloomberg incentrato su pannelli LCD e visori per la realtà virtuale. La nota testata internazionale sostiene che Sony intendere lanciare sul mercato il nuovo PlayStation VR nel periodo natalizio del 2022; in aggiunta, sembra che il nuovo sistema utilizzerà pannelli OLED di Samsung Display. Tuttavia, contattati da Bloomberg per avere conferme in merito, i portavoce di Sony e Samsung non hanno voluto commentare la situazione.

I lavoro sul PS VR 2 procedono, ma per il momento sembra ancora prematuro parlare di un esatto periodo d'uscita per la nuova generazione della realtà virtuale secondo Sony. L'originale PlayStation VR ha fatto il suo esordio nel 2016 e nel corso del suo ciclo vitale ha venduto circa 5 milioni di unità, venendo supportato con una nutrita schiera di titoli esclusivi. Negli scorsi mesi abbiamo potuto già dare uno sguardo al nuovo controller di PS VR 2 con le prime immagini. Sarà curioso scoprire quanto l'esperienza offerta da PlayStation 5 verrà arricchita con l'arrivo del visore di nuova generazione.