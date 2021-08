PlayStation VR 2: Sony punta a giochi ibridi per PS5 come Resident Evil 7 e Hitman 3?

Nei giorni scorsi Sony avrebbe tenuto una conferenza a porte chiuse per mostrare PlayStation VR 2 agli addetti ai lavori, da questo meeting sono emerse le presunte specifiche tecniche del visore VR per PlayStation 5 e ora arriva qualche indizio sulla filosofia di Sony legata alla Realtà Virtuale.

A quanto pare per il futuro della Realtà Virtuale su PlayStation 5 la compagnia giapponese starebbe lavorando per assicurare che numerosi titoli AAA abbiano il supporto per la VR, l'obiettivo infatti sembra essere quello di avere una lineup ibrida con giochi PS5 dotati di una modalità VR opzionale e a tal proposito si fanno gli esempi di Hitman 3, Resident Evil 7 Biohazard e No Man's Sky.

I giocatori potranno scegliere se scaricare o installare la versione standard di un gioco o quella compatibile con la Realtà Virtuale, così da risparmiare spazio su SSD nel caso non si disponga del visore o non si sia interessati a questa funzionalità in determinati titoli.

La retrocompatibilità con i giochi PSVR di prima generazione non è stata confermata e alcuni si aspettano che gli sviluppatori possano aggiornare i "vecchi" titoli o proporre edizioni rimasterizzate per renderli compatibili con PlayStation VR 2. In chiusura, sembra che Sony non lancerà il visore nel 2021, i dettagli sul debutto verranno rivelati solamente nei primi mesi del prossimo anno.