PlayStation VR 2: Sony svela il nuovo controller per la Realtà Virtuale

A sorpresa e senza alcun preavviso, Sony ha svelato il nuovo controller VR che andrà ad equipaggiare la seconda generazione del visore per la Realtà Virtuale di PlayStation, annunciato a inizio anno e ancora privo di una finestra di lancio.

I controlli next-gen per la Realtà Virtuale presentano un design unico ed ergonomico, pensato per garantire una notevole comodità anche dopo sessioni di gioco prolungate. I nuovi controller VR integrano alcune funzionalità chiave già viste nel DualSense come i grilletti adattivi e il feedback aptico, oltre a rilevamento tattile, nuove opzioni di rilevamento e una serie di pulsanti che includono:

Controller Sinistro - Levetta analogica, pulsanti triangolo e quadrato, tasto L1, Grilletto e Crea

Controller Destro - Levetta analogica, pulsante cerchio e croce, tasto R1 e Options

I tasti L1/R2 (definiti genericamente come "Presa") possono essere utilizzati per raccogliere oggetti e per compiere altre azioni, a seconda ovviamente dei singoli giochi. Entrambi i controller vengono rilevati dal visore attraverso un anello posto nella parte inferiore dei joypad, il rilevamento tattile permette di rilevare le dita sulla superficie e nello spazio senza esercitare pressioni nelle aree di posizionamento di pollici, indice e dita centrali, così da poter eseguire movimento più naturali.

Per quanto riguarda i grilletti adattivi non dovrebbero esserci differenze rispetto a quanto visto sul DualSense mentre il feedback aptico verrà ottimizzato per il design dei controller VR. Sony fa sapere che presto i nuovi controlli per la Realtà Virtuale arriveranno nelle mani dei team di sviluppo, c'è ancora tanto però da dire su PlayStation VR 2, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti.