PlayStation VR 2: a sorpresa, è tempo di un'avventura survival dal 15 agosto

PlayStation VR2 ha diversi giochi in arrivo sul visore, da Ghostbusters a Resident Evil 4 Remake. Alcuni di essi sono già usciti, mentre per molti altri, invece, si attendevano ancora delle comunicazioni ufficiali dai team e dalla stessa Sony per le realese attualmente programmate. Nella giornata di oggi, però, sono giunte alcune novità.

A distanza di pochi giorni dalla notizia dei primi sconti arrivati negli USA per PlayStation VR 2 con il bundle con Horizon, Sony ha rilasciato un post su PlayStation Blog nel quale comunica una lieta notizia per i possessori di PS VR2: Green Hell VR uscirà il 15 agosto. L'informazione è giunta a ridosso di poche ore dall'avvento della giornata di Ferragosto e, per molti utenti, sarà un ottimo modo di intrattenersi divertendosi nel corso della festa ormai alle porte.

I ragazzi di Incurvo sbarcano anche su PS5 e PS VR2 con un viaggio videoludico in parte apprezzato dall'utenza dell'ecosistema PC. "Ti ritrovi nel cuore della foresta senza aiuti, senza cibo e senza equipaggiamento. Per restare in vita, dovrai apprendere delle vere tecniche di sopravvivenza". Green Hell arriva sul visore della realtà aumentata di Sony con poco più di un anno di distanza, ma è finalmente giunto il momento di scoprire questa nuova esperienza anche nel mondo PlayStation. Comprerete Green Hell su PS VR2?