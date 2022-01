PlayStation VR 2 supporterà il Foveated Rendering: cos'è e come funziona?

Con la presentazione delle caratteristiche tecniche di PlayStation VR 2, gli appassionati del gaming in Realtà Virtuale hanno finalmente scoperto quella che sarà l'offerta next gen di casa Sony.

Grazie alle potenzialità di PlayStation 5, il nuovo PS VR 2 proporrà caratteristiche molto più avanzate rispetto al primo PS VR, pensato appositamente per PlayStation 4. Dettaglio interessante, tra le feature confermate per il nuovo hardware, figura anche il Foveated Renering, una tecnologia utile, ma non troppo conosciuta in campo videoludico: ecco di che cosa si tratta.

La denominazione della feature deriva dal termine Fovea, con il quale si indica in anatomia una delle aree centrali della retina. L'occhio umano sfrutta quest'ultima per offrire la massima acutezza visiva raggiungibile dalla nostra vista. Di conseguenza, la Fovea entra in gioco nel momento in cui la nostra attenzione si focalizza su elementi o aree particolari presenti nel nostro campo visivo. Ma come si collega tutto ciò a PlayStation VR 2?



Con l'hardware che supporterà l'Eye Tracking, ovvero un sistema di tracciamento del movimento degli occhi del giocatore, Sony ha pensato di ottimizzare il carico di lavoro per l'hardware proprio tramite il Foveated Rendering. Grazie a quest'ultimo, il visore per la Realtà Virtuale potrà applicare in maniera dinamica la massima resa grafica alle aree sulle quali la Fovea del giocatore sta concentrando la propria attenzione, consentendo invece un minore sforzo sul fronte del resto dello scenario a schermo.