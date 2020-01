PlayStation VR 2 uscirà al lancio di PS5? Nuovi indizi dal publisher di Apollo 11 VR

Stando a quanto suggerito da Immersive VR Education, il publisher dell'esperienza VR per Oculus dedicata allo sbarco sulla Luna, la commercializzazione di PlayStation VR 2 potrebbe avvenire in contemporanea con il lancio di PS5.

Come riportato dai colleghi di VR Focus, l'ultimo report pubblicato dai rappresentanti di Immersive VR Education cita espressamente PS VR 2 come uno dei visori per la realtà virtuale in arrivo nel corso dell'anno appena cominciato: "Il 2020 vedrà Sony lanciare la PlayStation 5 e una nuova versione del visore PlayStation VR, che amplierà ulteriormente la base di utenti per i giochi in realtà virtuale con visori di fascia alta. Il gruppo intende supportare questo dispositivo con le sue attuali suite di software".

Le dichiarazioni riportate da VR Focus non sono state ancora confermate o smentite da Immersive VR Education; per quanto concerne Sony, invece, il colosso tecnologico giapponese ha più volte spiegato che PS VR 2 si farà attendere e che, pur rientrando nei piani a medio-lungo termine dell'azienda, non sarà disponibile al lancio della prossima generazione del Monolite Nero, anch'esso al centro di indiscrezioni più o meno veritiere che si spingono ad illustrare tutti i giochi annunciati alla presentazione di PS5. I rumor sull'arrivo di PlayStation VR 2 in coincidenza del lancio di PS5 si sommano alle recenti indiscrezioni inerenti il brevetto di PS VR 2 sul miglioramento del tracciamento degli occhi.