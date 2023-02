PlayStation VR 2 visto da vicino: gustatevi le foto del nuovo visore per PS5

Siamo ormai a pochi giorni dal lancio di PlayStation VR 2, il nuovo headset dedicato alla Realtà Virtuale di casa Sony. Il nuovo concentrato di potenza hardware della casa giapponese è arrivato in redazione e non abbiamo perso l'occasione per dedicargli una serie di scatti con cui potrete osservarlo da vicino.

PlayStation VR 2 ha saputo convincerci appieno, con il visore targato Sony che ha l'intenzione e tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli nel campo del gaming in Realtà Virtuale. Il design estetico che richiama, anche nei colori, quello di PlayStation 5 può essere ammirato da tutte le angolazioni tramite la galleria di scatti che vi abbiamo riportato in calce all'articolo.

Non solo dal punto di vista visivo e qualitativo, PlayStation VR 2 ci ha colpiti anche in merito all'ergonomia e alla comodità d'uso del casco, nonché per l'immediatezza e funzionalità dei controller annessi. Il visore VR ha saputo sorprenderci da molti punti di vista e starà ora a Sony supportarlo a dovere con una costante pubblicazione di titoli che possano spingere più in alto l'asticella del gaming in Realtà Virtuale (sulle nostre pagine trovate la Recensione di Horizon Call of the Mountain, uno dei giochi più importanti della lineup di lancio).

Il prezzo di PlayStation VR 2, lo ricordiamo, è di 599,99 euro: una cifra impegnativa, ma di certo non inappropriata per quanto offre il visore. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo sorprendente hardware di Sony, vi rimandiamo alla nostra Recensione di PlayStation VR 2.