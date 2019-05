PlayStation VR 2: il visore next-gen per PS5 sarà venduto in più varianti?

Nel corso dell'evento Collision in corso a Toronto, il direttore della tecnologia di SCE America, Dominic Mallinson, ha voluto illustrare i piani di Sony riguardanti la versione next-gen di PS VR che, presumibilmente, verrà commercializzata nel corso dei primi anni del ciclo di vita di PS5.

Secondo quanto spiegato dal dirigente di Sony Computer Entertainment America, l'azienda giapponese potrebbe prendere seriamente in considerazione l'eventualità di lanciare sul mercato più modelli di PS VR 2 per venire incontro alle esigenze, alle possibilità economiche e ai gusti dei futuri possessori di PS5.

Esortato dagli spettatori del keynote canadese a offrire un chiarimento in tal senso, Mallinson ha spiegato che "ho parlato del wireless, ad esempio. Questo è un modo semplice per farlo: hai un auricolare con cavo, ma se prendi quel cavo e lo sostituisci con il wireless, ecco che puoi avere un raggio d'azione. Di conseguenza puoi avere un modello entry-level e uno di fascia alta, d'altronde è qualcosa che abbiamo già fatto con PlayStation 4 quindi penso che potremmo farlo anche con PSVR".

Nonostante le alte sfere di Sony stia progettando la versione next-gen di PlayStation VR, i futuri acquirenti di PS5 potranno comunque utilizzare l'attuale modello di PS VR, come ha ribadito il designer e programmatore dell'azienda nipponica, Mark Cerny, che ha svelato le specifiche di PS5 e confermato il supporto all'headset di PS4. E voi, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Mallinson? Sareste disposti a cambiare PS VR per acquistarne la versione base (presumibilmente con cavo) o "premium" (wireless) per giocare in realtà virtuale su PS5?