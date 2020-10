PlayStation VR e l'adattatore per PS5: Sony spiega come richiederlo gratis

Per chi desidera utilizzare PS VR su PS5 e giocare ai titoli in Realtà Virtuale, il supporto PlayStation ufficiale annuncia l'apertura della pagina per poter richiedere gratuitamente l'adattatore da utilizzare per la compatibilità del visore di PS4 con la console nextgen di Sony.

L'adattatore in questione è utilizzato per collegare PlayStation Camera a PS5, in funzione della mancata compatibilità di PS VR con la telecamera HD di PlayStation 5. Attraverso questo dongle, si possono riprodurre tutti i giochi PS4 in Realtà Virtuale che vanteranno la retrocompatibilità con PS5, inclusi quei titoli che richiedono un controller di mira PS VR o PS Move.

Chiunque possieda un visore PS VR potrà ricevere un adattatore per PlayStation Camera, con un limite di un adattatore per nucleo familiare. A tal riguardo, Sony invita gli interessati a compilare il modulo ufficiale per richiedere l'adattatore in via del tutto gratuita.

Le informazioni da fornire compilando il modulo variano in base all'area geografica ma, in linea di massima, Sony consiglia agli utenti di essere pronti a fornire il numero di serie di PS VR, oltre alle proprie generalità come il nome e cognome, l'indirizzo email, l'indirizzo di spedizione e un numero di telefono. Il numero di serie è riportato nel pannello posteriore dell'Unità Processore di PS VR ed è indicato con la lettera iniziale C, M o P, in base alla regione. In calce alla notizia trovate il link alla pagina del supporto ufficiale PlayStation dove poter inviare la richiesta per l'adattatore PS5 per PS Camera e PlayStation VR.