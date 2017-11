Playstation VR: annunciato un bundle con DOOM VFR in Nord America

Sony continua a puntare suin vista dell'arrivo delle festività natalizie. Dopo il bundle con Skyrim VR , previsto per dopodomani, l'azienda giapponese ha annunciato un nuovo pacchetto con DOOM VFR

Il bundle sarà venduto al prezzo di 399 dollari, sarà disponibile a partire dal primo dicembre (data di uscita di questa versione inedita dello sparatutto di Bethesda) e includerà PS VR, copia retail del gioco, Playstation Camera e un disco demo aggiornato. Sony ha inoltre specificato che DOOM VFR supporterà Joypad, Move e Aim Controller. Come nel caso del bundle con Skyrim VR, l'iniziativa è al momento confermata solamente per il Nord America, restiamo dunque in attesa di un eventuale annuncio per il mercato europeo.