PlayStation VR: annunciato un bundle con Skyrim VR per il Nord America

Attraverso le pagine del PlayStation Blog,ha annunciato un nuovo bundle didedicato a, in arrivo in Nord America per il 17 novembre al prezzo di 449,99 dollari.

Il bundle include il nuovo modello di PlayStation VR CUH-ZVR2, una PlayStation Camera, due controller PlayStation Move, naturalmente una copia di The Elder Scrolls V: Skyrim VR e un disco demo aggiornato con le versioni di prova di 13 titoli.

Ricordiamo che The Elder Scrolls V: Skyrim VR si presenta come l'esperienza originale del GDR Bethesda riadattata per la realtà virtuale: oltre a includere il gioco principale, il titolo contiene anche le espansioni Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn. Purtroppo, al momento il bundle è stato confermato solo per il Nord America, nessuna parola invece per quanto riguarda il possibile arrivo in Europa.

Insieme a The Inpatient, The Elder Scrolls V: Skyrim VR si presenta come uno dei giochi di punta in arrivo su PlayStation VR a novembre 2017. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo spot TV per il gioco: lo trovate in cima alla notizia.