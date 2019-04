PlayStation VR: arriva il motion controller per i piedi 3dRudder

PlayStation VR sta per dotarsi di una nuova periferica: si tratta del 3dRudder, un motion controller utilizzabile con i piedi. Lo ha annunciato la stessa Sony sul blog di PlayStation, in cui ha spiegato le caratteristiche e l'utilizzo del nuovo controller.

Si tratta di una piattaforma circolare basculante, al centro della quale tra l'altro è posto un piccolo spazio per far riposare il piede nel momento in cui non viene utilizzata, che si usa in maniera molto intuitiva: semplicemente si sposta il piede nella direzione in cui ci si vuole muovere. Più a fondo sarà premuto, più velocemente ci si muoverà nel gioco.

È dunque possibile camminare, fare un piccolo sprint, girare l'angolo o fermarsi in maniera fluida e senza intoppi, senza utilizzare pulsanti, ad esempio, data la presenza nel dispositivo dell'IMU (Inertial Measurment Unit, un sensore che misura l'inerzia, per l'appunto).

Il device sarà collegabile alla PlayStation 4 tramite cavo USB, e si potrà utilizzare insieme ai controller Move, l'Aim controller e il Dualshock 4. Circa trenta giochi per PlayStation VR saranno compatibili fin dall'inizio col nuovo dispositivo, mentre su molti altri il supporto sarà aggiunto in futuro.

3dRudder sarà in vendita a partire dal 17 Giugno al prezzo di 119 euro. Che ne pensate del controller? Sareste interessati all'acquisto?

Per saperne di più sul visore per la realtà virtuale di Sony (che ha venduto 4.2 milioni di unità PSVR) potete dare un'occhiata ai giochi in uscita per PlayStation VR in questo mese di Aprile.