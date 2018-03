PlayStation VR: Bravo Team, ARK Park e Golem tra le nuove uscite di marzo 2018

Se lo scorso mese si è dimostrato particolarmente interessante per, marzo non sembra essere da meno grazie al lancio di interessanti titoli Tripla A e di esperienze in Realtà Virtuale molto attese dai possessori del visore

Tra i nuovi giochi in arrivo citiamo lo sparatutto in prima persona Bravo Team, a cui seguirà l'affascinante esperienza virtuale di ARK Park, lo sportivo VRFC Football Club e l'intrigante Golem.



Bravo Team

Un nuovo sparatutto tattico in Realtà Virtuale, che mette i giocatori al centro di una zona di guerra con l'obiettivo di distruggere le linee nemiche. Bravo Team supporta anche il controller AIM per PS VR.

ARK Park

Spin-off di ARK Survival Evolved, ARK Park è un gioco d'avventura multiplayer che permetterà ai giocatori di visitare un vero parco di divertimenti a base di dinosauri, in stile Jurassic Park, proponendo oltre dieci ambientazioni diverse e decine di creature giurassiche da scoprire...



VRFC Virtual Reality Football Club

I giochi di calcio in Realtà Virtuale sono decisamente rari e VRFC Virtual Reality Football Club è di fatto il primo gioco dedicato a questa disciplina ad approdare su PlayStation VR. VRFC è un gioco di stampo arcade con supporto per il multiplayer fino a un massimo di otto giocatori.

Golem

Ultimo gioco di marzo in arrivo è Golem, annunciato nel 2015 e finalmente pronto a vedere la luce. Un gioco d'avventura che ci mette nei panni di una ragazza con una abilità decisamente unica, quella di riuscire a controllare degli enormi e gigantschi Golem, creature di pietra dall'aspetto mitologico e dall'animo gentile...

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alle novità PlayStation VR di marzo 2018.