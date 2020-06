PlayStation VR: un brevetto mostra la pubblicità proiettata agli angoli del visore

Secondo un brevetto depositato recentemente da Sony Corporation, la compagnia giapponese starebbe pensando ad un potenziale sistema per mostrare pubblicità sul visore PlayStation VR. Come? Scopriamolo insieme.

Il brevetto depositato il 25 giugno scorso ipotizza la possibilità di mostrare contenuti pubblicitari ai margini dello schermo, dunque fuori dall'effettiva finestra di proiezione dei giochi. L'immagine pubblicata in calce è molto chiara e riguardo, è difficile però capire di cosa si tratti esattamente dal momento che in uno spazio così ridotto non è semplice trasmettere video. Potrebbe trattarsi quindi di banner pubblicitari o acquisti in-app che rimandano al PlayStation Store?

Ovviamente non è detto che questo sistema sia destinato a vedere la luce, per il momento si tratta di una idea brevettata ma non sappiamo se Sony metterà in pratica questa idea oppure no. In questi anni sono emersi tanti brevetti di PlayStation VR 2, l'azienda non ha però mai annunciato un successore del suo visore per la Realtà Virtuale, limitandosi a ribadire che il modello in commercio funzionerà correttamente anche su PlayStation 5, senza bisogno di comprare un nuovo dispositivo VR.