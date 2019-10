PlayStation VR celebra il terzo anniversario con una valanga di sconti su PS Store

L'attenzione dell'intero mondo videoludico è stata quasi interamente catturata dall'annuncio della finestra di lancio di PS5, ma Sony non ha affatto dimenticato gli altri dispositivi già in commercio. Per celebrare il terzo anniversario di PlayStation VR, che cade il 13 ottobre, ha annunciato una nuova promozione sui giochi compatibili con il visore!

A partire da domani 9 ottobre fino al 23 ottobre potrete acquistare in saldo titoli del calibro di The Elder Scrolls V: Skyrim VR, SUPERHOT VR, Wolfenstein: Cyberpilot, Batman: Arkham VR, DOOM VFR, Creed: Rise to Glory, Tetris Effect, Borderlands 2 VR e molti, moltissimi altri. I prezzi precisi non sono ancora stati rivelati, ma Sony ha anticipato che i tagli arriveranno fino al 60%. Per la lista completa, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata sul PlayStation Blog.

La compagnia giapponese ne ha inoltre approfittato per svelare la finestra di lancio di alcuni giochi per PlayStation VR:

Bonfire - 22 ottobre 2019 (con uno sconto esclusivo durante la prima settimana)

- 22 ottobre 2019 (con uno sconto esclusivo durante la prima settimana) AUDICA - 5 novembre 2019

- 5 novembre 2019 Paper Beast - inizio 2020

- inizio 2020 Pixel Ripped 1995 - primavera 2020

- primavera 2020 The Room VR: A Dark Matter - primavera 2020

PlayStation VR, quindi, continua a rivestire un ruolo di primo piano nella strategia di Sony. Approfitterete degli sconti? Quale titolo acquisterete?