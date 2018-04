PlayStation VR con Camera e VR Worlds a 279.99 euro su Amazon per il weekend

Sony ha tagliato recentemente il prezzo del bundle PlayStation VR con Camera e PlayStation VR Worlds portandolo a 299.99 euro anzichè 399.99 euro, Amazon Italia però riesce a fare ancora meglio proponendo il pacchetto a 279.99 euro.

Il bundle è in vendita a 279.99 euro solamente per questo fine settimana e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, le quali sembrano essere estremamente limitate. La confezione include il visore PlayStation VR (modello CUH-ZVR1), la PlayStation Camera e una copia di PlayStation VR Worlds, disco che raccoglie cinque diverse esperienze VR (The London Heist, Ocean Descent, Scavengers Odyssey, VR Luge e Danger Ball) e un disco demo.

Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi, la promozione infatti ha una durata limitata a 48 ore, salvo esaurimento scorte.