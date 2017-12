Dopo le offerte del Black Friday e Cyber Monday, Amazon Italia propone oggi una nuova promozione legata a: il bundle con il visore,e una copia diè ora in vendita a(anzichè 399.99 euro) solo per un periodo limitato.

Uno sconto di ben 100 euro su questo pacchetto che include il visore PlayStation VR, l'indispensabile PlayStation Camera e PlayStation VR Worlds, il tutto a 299,99 euro.

Acquista PlayStation VR con Camera e VR Worlds su Amazon.it (299.99 euro)

Una buona occasione per acquistare il visore per PlayStation 4 a prezzo ridotto, ricordiamo che l'offerta è valida solo per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.