PlayStation VR con Camera, VR Worlds e GT Sport a 349,99 fino al 24 dicembre

lancia una nuova offertaper Natale: fino al 24 dicembre sarà possibile acquistare il visore in bundle con PlayStation Camera e due giochi al prezzo dianzichè 449.99 euro, con uno sconto pari a 100 euro sul costo di listino (-22%).

Il pacchetto proposto da Sony include il visore PlayStation VR, la PlayStation Camera e due giochi, ovvero PlayStation VR Worlds e Gran Turismo Sport. Un bundle completo che vi permetterà di iniziare sin da subito a divertirvi con la Realtà Virtuale di PlayStation 4.

La promozione è valida fino al 24 dicembre presso i negozi (fisici e online) aderenti all'iniziativa, su Amazon.it il bundle è in vendita a 349.99 euro con spedizione e consegna garantita in tempo per Natale.