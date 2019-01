Playstation VR: disponibile sul Playstation Store un'interessante raccolta di Demo!

Sul Playstation Store ha fatto da pochi giorni la sua comparsa una interessante raccolta di Demo dedicata alla Realtà Virtuale di Casa Sony. Scaricabile gratuitamente, rappresenta un'opportunità per testare in prima persona alcuni dei giochi attualmente disponibili per Playstation VR.

La raccolta, denominata Playstation VR Demo Disc 3, consente infatti agli utenti in possesso dell'hardware Sony di testare nove differenti giochi. Sul Playstation Store Italiano è così presentata: "Immergiti nelle adrenaliniche esperienze in realtà virtuale di PlayStation®VR grazie a questa raccolta di demo giocabili." Di seguito, l'elenco completo dei giochi che potranno essere provati:

Astro Bot Rescue Mission

SUPERHOT VR

Headmaster

Resident Evil 7 Teaser Demo: La Cucina

Job Simulator

Moss

The Persistence

Thumper

Battlezone

Una lista sicuramente interessante, che include, tra gli altri, anche Astro Bot Rescue Mission, eletto "Gioco VR dell'anno" in occasione dei The Game Awards 2018. Cosa ne pensate? Ne approfitterete per avere un piccolo assaggio di uno o più Titoli VR che ancora non avete avuto occasione di giocare?



Se siete interessati alla Playstation VR di Casa Sony e desiderate una panoramica dei Titoli in uscita nel corso di questo nuovo anno, ne approfittiamo per segnalarvi che sulla pagine di Everyeye potete trovare un video speciale dedicato all'argomento, intitolato appunto "I Giochi per Playstation VR più attesi del 2019".