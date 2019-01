PlayStation VR: disponibili ora le demo di Eden Tomorrow ed Ace Combat 7

Come annunciato nella giornata di ieri, Firewall Zero Hour per PSVR è giocabile gratuitamente per tutto il weekend, oggi invece vi segnaliamo l'arrivo sul PlayStation Store di due nuove demo per tutti i possessori del visore per la realtà virtuale targato Sony.

La prima demo che vogliamo segnalarvi è quella di Eden Tomorrow, il file pesa 1.79 GB, la versione di prova presenta testi in inglese e tedesco: "Eden Tomorrow, sviluppato esclusivamente per la PlayStation VR, è un’avventura di azione sci-fi di categoria extra. E’ un viaggio fantastico attraverso un mondo sconosciuto che porta il giocatore dentro un’odissea piena di suspense e mistery. I protagonisti di Eden-Tomorrow sono una coppia formata da una persona affetta da amnesia e da un drone che chiama sé stesso “Newton”, entrambi dotati di poteri e capacità diverse. Per sopravvivere su questo pianeta alieno e ostile devono collaborare. Nel corso del gioco riceverai sempre più indicazioni su quello che potrebbe essere accaduto all’essere umano, a Newton e questo mondo."

La seconda demo disponibile è invece quella di Ace Combat 7 Skies Unknown, scaricabile al momento solo dal PlayStation Store giapponese. Questa versione include una missione in VR, quanto basta per prende confidenza con il nuovo simulatore di volo targato Bandai Namco.