Con il posticipo all'anno prossimo di alcuni dei progetti Sony più interessanti (tra tutti) sono poche le novità che attendono gli utentia dicembre.

Gli appassionati di sparatutto, però, troveranno pane per i loro denti con DOOM VFR, mentre chi preferisce un intrattenimento più leggero potrà divertirsi con Shooty Fruity. Non manca infine Ultimate VR Collection, una raccolta retail di cinque titoli per il visore Sony. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale dedicato alle nuove uscite PlayStation VR di dicembre.