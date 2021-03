PlayStation VR funziona anche su PC o solo su PS4 e PS5?

L’arrivo sul mercato del PlayStation VR, la prima piattaforma per la realtà virtuale esclusivamente dedicata al mondo console, e in particolar modo a quello PlayStation 4, ha rappresentato per Sony la volontà di cercare di inserirsi all’interno di una nicchia di mercato per sfruttarla e tentare di espanderla quanto più possibile.

Sebbene la percentuale di giocatori che si sono interessati alla realtà virtuale rappresenti a tutt’oggi non più di una nicchia (in continua espansione) all’interno delle centinaia di milioni di utenti che costituiscono la base dell’intero mercato videoludico convenzionale su console e PC, l’esperimento di PlayStation VR ha comunque convinto la casa giapponese, tanto da spingerla ad annunciare ufficialmente un PlayStation VR2 per PS5 che vedrà la luce nel prossimo futuro, e sarà verosimilmente in grado di sfruttare la potenza computazionale di PlayStation 5 per espandere le potenzialità della realtà virtuale.

Vista questa decisa mossa di Sony, unita alle sue recenti aperture nei confronti del mercato PC dimostrata attraverso la pubblicazione di alcune esclusive come Horizon Zero Dawn e Days Gone, sono in molti a chiedersi se è possibile utilizzare il visore di realtà virtuale di PlayStation anche su PC, una soluzione che sarebbe decisamente più economica rispetto alla maggior parte degli altri visori dedicati al mercato PC. La risposta a questa domanda purtroppo è no, almeno attualmente non esiste un metodo ufficiale per utilizzare il PlayStation VR su PC, ma chissà che Sony non voglia decidere di provare ad inserirsi anche in quella fetta di mercato con la versione next-gen del suo visore.