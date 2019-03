Playstation VR: i Giochi in arrivo in Primavera ed Estate presentati a State of Play

In occasione della Playstation State of Play di quest'oggi, lunedì 25 marzo, Sony ha presentato numerosi dettagli in merito ai proprio progetti per la Realtà Virtuale.

In particolare, l'attenzione si è concentrata sui Titoli in arrivo sulla piattaforma nel corso della Primavera e dell'Estate 2019. Questi sono stati presentati nel corso dell'evento State of Play, in occasione della quale Sony ha pubblicato un interessante Trailer interamente dedicato. Tra i protagonisti, troviamo Five Night's At Freddy's VR, Falcon Age, Vacation Simulator, Mini-Mech Mayhem e altri. Potete, come di consueto, visualizzarlo direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione!

Vi ricordiamo che, in ambito VR, Sony ha lasciato spazio durante l'evento anche ad ulteriori annunci, tra i quali troviamo un nuovo supporto a No Man's Sky: No Man's Sky Beyond introdurrà infatti un supporto al gioco da parte di Playstation VR. Tra le novità troviamo anche Iron Man VR, Gioco per Playstation VR interamente dedicato al noto personaggio Marvel, ma ancora privo di una data di pubblicazione precisa.