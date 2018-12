PlayStation VR in offerta al prezzo scontato di 159,99 da Euronics!

Nuova promozione da Euronics: fino al 22 dicembre è possibile entrare nel mondo di PlayStation VR a soli 159,99 euro! Questo il prezzo del visore per PlayStation 4 per proposto in offerta ad un costo davvero vantaggioso.

Il pacchetto proposto da Euronics include PlayStation VR Versione 2, PlayStation Camera (seconda versione) e una copia digitale di PlayStation VR Worlds, tutto a 159,99 euro. L'offerta è valida come detto solamente per pochi giorni, i pezzi disponibili solo 1.500, promozione valida online e in tutti i punti vendita della catena sparsi per l'Italia.

Altra offerta interessante targata Euronics è quella relativa al bundle PS4 Slim 1 TB con Red Dead Redemption 2 in vendita al super prezzo di 249.99 euro, anche in questo caso un super prezzo valido solamente fino al 22 dicembre. Se siete interessati, approfittatene prima che sia troppo tardi!