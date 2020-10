PlayStation VR Mega Pack 2 in offerta per il Prime Day su Amazon

Tra le offerte PlayStation per l'Amazon Prime Day 2020 trova spazio anche una promozione legata a PlayStation VR e in particolare al Mega Pack 2, confezione decisamente ricca che include tutto quello che serve per iniziare a godere della Realtà Virtuale su PS4.

Su Amazon.it trovate PSVR Mega Pack 2 con PS Camera e 5 giochi al prezzo di 254.99 euro, questo bundle rappresenta il perfetto punto d'ingresso del mondo della VR, in un solo pacchetto troviamo il visore Sony per PlayStation 4, la PlayStation Camera e cinque giochi (completi, non demo o esperienze interattive) in Realtà Virtuale: Resident Evil 7 Biohazard, Astro Bot Rescue Mission, The Elder Scrolls V Skyrim VR, PlayStation VR Worlds e Everybody's Golf VR. Una occasione davvero molto ghiotta per iniziare ad esplorare le potenzialità della Realtà Virtuale, non trovate?

Potete approfittare di questa offerta fino alle 23:59 di oggi del 14 ottobre, per conoscere i nuovi sconti Amazon Prime Day vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte Everyeye, avrete così accesso alle promozioni in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, SSD e altri prodotti di informatica ed elettronica.