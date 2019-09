PlayStation VR Mega Pack: Sony annuncia il nuovo bundle autunnale con 5 giochi PS4

Dalle pagine del PlayStation Blog, i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment presentano ufficialmente il PlayStation VR Mega Pack, il nuovo bundle autunnale con PS VR e cinque giochi PS4 in cui immergersi rigorosamente in realtà virtuale.

Nel nuovo Mega Pack di PS VR, acquistabile presso i principali rivenditori italiani nel corso di questo autunno, troverà perciò spazio un visore PlayStation VR e una ricca selezione di titoli che comprenderà alcuni tra i videogiochi più importanti della ludoteca di PlayStation 4 "compatibile" con PS VR.

Attraverso il codice presente nel voucher del bundle autunnale di Sony sarà possibile scaricare le versioni digitali dell'ottimo platform Astro Bot Rescue Mission, la versione VR dell'iconico gioco di ruolo a mondo aperto The Elder Scrolls V Skyrim, il survival horror in soggettiva Resident Evil 7 Biohazard, il party game a tema sportivo Everybody's Golf VR e la collezione di PlayStation VR Worlds. Quest'ultima comprende a sua volta cinque esperienze in realtà virtuale dove poter incontrare uno squalo bianco, esplorare dei relitti di una stazione spaziale, saettare in mezzo al traffico, sopravvivere a uno sport futuristico e diventare il protagonista di un thriller tra gangster londinesi.

In attesa di conoscere la data di lancio autunnale e il prezzo di commercializzazione indicativo del PlayStation VR Mega Pack per PS4, vi lasciamo alle recensioni dei giochi presenti nel bundle che potete consultare nei link presenti in questo articolo.