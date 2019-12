PlayStation VR Mega Pack V2 con 5 giochi tra le Offerte di Natale Amazon

Proseguono le offerte di Natale di Amazon, grazie alle quali è possibile risparmiare su videogiochi e console in vista delle festività più attese dell'anno. Se siete ancora indecisi sull'acquisto da effettuare, e soprattutto siete sempre stati incuriositi dal mondo della Realtà Virtuale, quest'oggi abbiamo qualcosa che potrebbe fare al caso vostro.

In questi giorni è possibile acquistare PlayStation VR Mega Pack V2 a soli 229,99 euro, con un risparmio del 30% sul prezzo pieno di 329,99 euro. Questo pacchetto rappresenta il perfetto punto d'ingresso del mondo della VR per tutti i possessori di PlayStation 4, che in un colpo solo possono mettere le mani sul visore vero e proprio, sulla PS Camera e su cinque giochi in VR di assoluto spessore, ovvero Resident Evil 7, Astro Bot: Rescue Mission, The Elder Scrolls V: Skyrim, PlayStation VR Worlds ed Everybody's Golf VR.

Se siete interessati all'offerta vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché oltre ad essere soggetti ad esaurimento scorte, gli sconti di Natale di Amazon rimarranno attivi(compreso). Ne approfittiamo per ricordarvi che sul sito del noto rivenditore e-commerce è anche in corso la Amazon Gaming Week , con sconti su monitor, sedie gaming, tastiere, mouse, cuffie, PC e Notebook assemblati per il gioco e tanto altro ancora.