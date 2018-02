Febbraio si presenta come un mese non ricchissimo di uscite per i possessori di PlayStation VR ma certamente capace di regalare qualche soddisfazione grazie ai lanci di titoli come, solamente per citare le principali novità del mese appena iniziato.

Dopo un gennaio che ha visto come uscita più importante il controverso The Inpatient, questa volta il visore di Sony accoglierà diversi nuovi progetti, a cominciare dal puzzle adventure Moss annunciato in occasione dell'E3 2017. Seguono poi Pop-Up Pilgrims ed Apex Construct, a cui si uniscono infine Sprint Vector e Blasters of the Universe....