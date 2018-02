PlayStation VR: il nuovo modello CUH-ZVR2 è già in vendita in Italia?

Il nostro lettoreci segnala di aver trovato in vendita a Palermo in un negozio di una grande catena di elettronica la nuova versione del visore PlayStation VR, riconoscibile dalla sigla, ben visibile sul retro della confezione.

Questa revisione include una porta stereo per le cuffie nella parte posteriore, inoltre il cavo che collega il processore esterno al visore è stato ridisegnato per risultare più compatto, infine il processore supporta ora la trasmissione del segnale HDR, in questo modo non sarà più necessario staccare l'unità per giocare su PlayStation 4 ai titoli che supportano la tecnologia in questione.

PlayStation VR CUH-ZVR2 è già disponibile in Giappone dallo scorso mese di ottobre, Sony aveva annunciato un lancio in Nord America e Regno Unito per i primi mesi dl 2018 mentre non sono mai giunte indicazioni precise per il nostro paese. Anche su Amazon.it è disponibile unicamente il modello CUH-ZVR1 mentre il CUH-ZVR2 è acquistabile su Amazon UK.

Qualche altro lettore si è imbattuto in PlayStation VR CUH-ZVR2 nei negozi della propria città? Aspettiamo le vostre segnalazioni.