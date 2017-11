PlayStation VR: il nuovo modello CUH-ZVR2 in tre video tutorial

Annunciato all'inizio dello scorso mese di ottobre, il nuovo modello di, il, si appresta finalmente ad arrivare in Occidente e torna a mostrarsi in tre video tutorial pubblicati da

I filmati mostrano il contenuto della confezione e illustrano nel dettaglio le operazioni preliminari da effettuare per la corretta configurazione del dispositivo. La principale novità introdotta con questa revisione è la possibilità di collegare il cavo delle cuffie (presenti nella confezione) direttamente all'unità. Nel visore ora sono anche integrati i controlli del volume, mentre il cavo di collegamento con il Processor Unit è diventato più sottile.

Già disponibile in Giappone, al momento non è stata annunciata la data di lancio ufficiale in Europa, ma sappiamo che il nuovo modello sarà parte integrante di un bundle con The Elder Scrolls V: Skyrim VR in uscita in America il 17 novembre 2017.

Proprio Skyrim VR sarà uno dei protagonisti indiscussi del mese di novembre 2017, che vedrà l'arrivo sul mercato anche di altri promettenti titoli VR come The Inpatient. Per tutte le novità di questo mese vi consigilamo di leggere il nostro articolo dedicato oppure di dare un'occhiata al video speciale.