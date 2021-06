PlayStation VR: il nuovo spot ricorda i giochi in Realtà Virtuale in arrivo su PS4 e PS5

Mentre cresce l'attesa per il rumoreggiato evento post-E3 di Sony, il colosso tecnologico giapponese lancia la campagna "Live the Game" con uno spot che celebra PlayStation VR e ricorda i titoli in Realtà Virtuale che saranno disponibili a breve su PS4 e PS5.

Il filmato proposto dall'azienda nipponica invita l'utenza delle console PlayStation ad abbracciare la visione VR di Sony: lo spot, infatti, ribadisce la ricchezza della propria offerta in Realtà Virtuale, con oltre 500 giochi da fruire inforcando il "caschetto delle meraviglie" di PS VR.

L'invito di Sony, naturalmente, viene esteso anche a tutti coloro che possiedono già il visore e che attendono con impazienza di tuffarsi nelle atmosfere dei videogiochi in Realtà Virtuale che saranno lanciati nei prossimi mesi su PS4 e PlayStation 5.

L'elenco dei giochi citati dal Team PlayStation comprende il rail shooter Fracked, il survival a mondo aperto Song in the Smoke, il puzzle adventure Wind & Leaves, il JRPG multiplayer Zenith e lo sparatutto post-apocalittico After the Fall, una lista che ben riassume la stratificata esperienza interattiva a cui poter accedere con PlayStation VR.

La multinazionale giapponese, al contempo, guarda al futuro e pianifica la prossima generazione di visori in Realtà Virtuale: stando alle ultime informazioni emerse dai report e dai brevetti depositati da Sony, il nuovo PS VR 2 supporterà 4K e vibrazioni nel caschetto.