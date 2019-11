PlayStation VR: offerte Black Friday 2019, Sony promette grandi sorprese

Jim Ryan, CEO di PlayStation, è stato intervistato da GamesIndustry.biz e in questa occasione ha confermato che la compagnia ha in programma di lanciare offerte PlayStation VR per il Black Friday e la stagione natalizia.

Il Presidente di Sony Interactive Entertainment sottolinea come l'azienda sia attualmente leader nel mercato VR e nel marketing relativo all Realtà Virtuale, Ryan promette "grandi offerte su PlayStation VR e giochi in Realtà Virtuale per il Black Friday e Natale" anche se al momento non ha potuto dire di più.

Sony non ha nessuna intenzione di trascurare la Realtà Virtuale e PlayStation VR sarà uno dei tasselli per la Next-Gen di Sony insieme ovviamente a PlayStation 5 e PlayStation Now. Il Black Friday 2019 di PlayStation si preannuncia molto interessante e possiamo aspettarci anche sconti su PS4, PlayStation 4 PRO e giochi.

Oggi è una giornata importante per Sony, nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo responsabile dei Worldwide Studios, inoltre Shuhei Yoshida ha lasciato il suo attuale ruolo per occuparsi dei rapporti con team di medie dimensioni e sviluppatori indipendenti.