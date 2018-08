PlayStation VR a quota 3 milioni di unità vendute, Skyrim VR è il titolo più giocato

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che le vendite complessive di PlayStation VR sono arrivate a quota 3 milioni di unità in tutto il mondo, traguardo a cui si aggiungono le vendite software pari a 21.9 milioni. Il titolo più giocato sul visore Sony è stato Skyrim VR.

A poco meno di due anni dal lancio (ricordiamo che il visore Sony ha debuttato sul mercato il 13 ottobre 2016), PlayStation VR è riuscito a vendere tre milioni di unità in tutto il mondo, di cui un milione negli ultimi sette mesi (considerando che erano state raggiunte le due milioni di unità vendute lo scorso dicembre).

Come rivelato da Sony Interactive Entertainment, i 10 titoli più giocati su PlayStation VR sono stati i seguenti:

The Elder Scrolls V: Skyrim VR PlayStation VR Worlds Rec Room Resident Evil 7 biohazard The Playroom VR Job Simulator Until Dawn: Rush of Blood Batman: Arkham VR Farpoint Superhot VR

Parlando dei giochi, le vendite del software per PlayStation VR ammontano a 21.9 milioni, con una media di oltre 7 giochi VR venduti per ogni visore acquistato dai giocatori. Per quanto riguarda i titoli esclusivi di prossima uscita, invece, segnaliamo l'arrivo nei prossimi mesi di Astro Bot Mission (Japan Studio), Blood & Truth (SIE London Studio), Deracine (From Software) e Firewall Zero Hour (First Contact Entertainment), senza dimenticare il recente The Persistence disponibile da poche settimane.