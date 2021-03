PlayStation VR: Sony annuncerà oggi sei nuovi giochi, DOOM 3 VR Edition è il primo

Sony Interactive Entertainment ha annunciato il ritorno dell'iniziativa PlayStation VR Spotlight, una giornata destinata ai nuovi annunci per il visore VR. Il primo gioco è stato appena svelato, mancano altri sei annunci che si susseguiranno al ritorno di uno ogni mezz'ora.

Sony chiarisce che non ci saranno novità su PlayStation VR 2 nella giornata di oggi, il mini evento si concentrerà su giochi VR in arrivo nel corso del 2021. Il primo gioco annunciato è DOOM 3 VR Edition, in arrivo il prossimo 29 marzo sul PlayStation Store.

Una nuova esperienza in realtà virtuale ambientata nel mondo di DOOM 3 che proporrà "oltre 15 ore di azione frenetica e senza pausa", il gioco è studiato appositamente per la Realtà Virtuale e presenterà livelli tratti dal gioco originale e altri progettati completamente da zero.

DOOM 3 VR darà disponibile dal 29 marzo in formato digitale, i preordini apriranno prossimamente, al momento non sono stati annunciati bonus o contenuti extra. Restiamo in attesa degli altri annunci previsti per la giornata di oggi, una giornata interamente dedicata a PlayStation VR come detto, con il reveal di ben sei diversi giochi in Realtà Virtuale.



