PlayStation VR: Sony lancia una nuova ondata di sconti sui migliori giochi

Per tutta la settimana fino a venerdì 11 settembre Sony svelerà ogni giorno una novità legata a PlayStation VR, l'iniziativa prevede inoltre anche una serie di sconti e offerte sui migliori giochi in Realtà Virtuale.

Dal 9 al 23 settembre sarà possibile acquistare una serie di giochi PlayStation VR in offerta sul PlayStation Store, la promozione è esclusivamente digitale e non è valida dunque per i giochi in vendita nei negozi fisici.

Al momento i prezzi non sono noti ma tra i giochi in vendita a costo ridotto troveremo Arizona Sunshine, Astro Bot Rescue Mission, Blood & Truth, Borderlands 2 VR, Everybody’s Golf VR, Farpoint, Firewall Zero Hour, L.A. Noire The VR Case Files, Superhot VR, Tetris Effect e Until Dawn Rush of Blood, questi i titoli citati da Sony sul PlayStation Blog.

Per l'elenco completo e i relativi prezzi non ci resta che attendere la giornata di mercoledì 9 settembre. Indubbiamente una bella occasione per recuperare i migliori giochi per PlayStation VR, la promozione sembra riguardare non solo i giochi first party ma anche i titoli di editori terzi, la scelta sembra dunque molto vasta e completa. Avete già qualche titolo da tenere sotto occhio?