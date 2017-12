PlayStation VR: alcuni utenti selezionati negli USA possono provarlo gratuitamente a casa

La realtà virtuale viene considerata da molti giocatori come il futuro del gaming. Purtroppo, sono in tanti quelli a non aver ancora avuto l'occasione di provarla per farsi un'idea precisa delle sue potenzialità.

Sony ha così offerto l'opportunità di provare PlayStation VR per un periodo di 14 giorni ad una selezione di utenti statunitensi iscritti a PlayStation Plus. I fortunati hanno ricevuto una mail con un codice voucher da riscattare per poter ricevere comodamente a casa il PlayStation VR Trial Bundle comprendente, oltre al visore, una PS Camera, i controller Move, una copia di The Elder Scrolls V: Skyrim VR e il disco demo.

Per accedere all'iniziativa gli utenti hanno dovuto fornire la loro carta di credito come garanzia: in caso di mancata restituzione entro 10 giorni dal termine della prova Sony provvederà a prelevare 299,99 dollari.

Mentre vi scriviamo la promozione è già terminata, poiché è stato raggiunto il numero massimo di utenti. In ogni caso, si è trattata senza dubbio di un'ottima iniziativa, che speriamo possa venire estesa anche in altri paesi come l'Italia. A voi piacerebbe poter provare PlayStation VR comodamente a casa vostra?