PlayStation VR Stories: Sony annuncia una nuova iniziativa per l'Italia

I curatori del PlayStation Blog e i rappresentanti di Sony Interactive Entertainment lanciano un nuovo concorso legato a PlayStation VR Stories, la speciale collana di contenuti video italiani da fruire in Realtà Virtuale con PS VR su PS4.

L'iniziativa promozionale di Sony permette agli appassionati di vincere immediatamente dei premi come dei buoni regalo da spendere liberamente su Amazon del valore complessivo di 800 euro e due console PS4 PRO 500M Limited Edition.

Per partecipare al concorso occorre scaricare gratuitamente l'app Littlstar Cinema dal PlayStation Store e cercare le VR Stories. Fatto questo, bisognerà guardare con attenzione i video per non farsi sfuggire le shape PlayStation nascoste al loro interno e andare sul sito vrstories.it per selezionare tre video a propria scelta dove poter inserire il numero esatto di shape rintracciate nei filmati.

I giocatori che sapranno trovare il numeroe esatto di shape per i tre video indicati accederanno alla fase finale di estrazione dei premi legati a PlayStation VR Stories, con due nuovi contenuti esclusivi dedicati agli angoli nascosti della capitale e uno alla scoperta della misteriosa storia del Re del Po.