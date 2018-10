PlayStation VR: Tetris Effect esce a novembre, in arrivo una demo gratuita per Astro Bot

Dopo aver annunciato Borderlands 2 VR, Sony Interactive Entertainment ha rivelato altre interessanti novità per festeggiare il secondo compleanno del visore PlayStation VR.

Scopriamo così che Tetris Effect uscirà il 9 novembre su PlayStation 4 con supporto per PlayStation VR, su PS4 Pro il gioco girerà con risoluzione dinamica fino a 4K e 60 fps, effettuando il preordine digitale riceverete sette avatar e un set di brani tratti dalla colonna sonora.

Il 16 ottobre arriverà sul PlayStation Store una demo giocabile di Astro Bot Rescue Mission, platform uscito a inizio mese e accolto positivamente da pubblico e critica. Infine, lo stesso giorno arriverà un DLC per Firewall Zero Hour che includerà nuove skin per il personaggio e le armi.