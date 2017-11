PlayStation VR: The Inpatient e Skyrim tra le novità di novembre 2017

Novembre sarà un mese molto ricco per tutti i possessori di. Puntuale come sempre, ecco che arriva il nostro video speciale che vi aiuta a tener traccia di tutte le uscite in programma.

Tra i principali giochi in arrivo, segnaliamo The Elder Scrolls V Skyrim VR (17 novembre), la nuova edizione del celebre GDR open-world di Bethesda che includerà anche tutti i DLC pubblicati in precedenza (oltre ad aggiungere diverse nuove ambientazioni) e The Inpatient (21 novembre), intrigante horror psicologico ambientato sessant'anni prima degli eventi narrati in Until Dawn.

Non saranno gli unici, poiché nelle prossime settimane arriveranno sul mercato anche Monster of the Deep Final Fantasy XV (21 novembre) e Time Carnage (27 novembre).

Buona visione!