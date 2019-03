PlayStation VR: vendute 4,2 milioni di unità, più di un milione negli ultimi 7 mesi

I titoli PS4 da giocare inforcando PS VR sono stati i protagonisti indiscussi di PlayStation State of Play e Sony coglie al volo l'occasione per annunciare l'avvenuto raggiungimento delle 4 milioni di unità vendute per il suo ambizioso visore per la realtà virtuale.

Dalle pagine del PlayStation Blog a stelle e strisce, Sid Shuman di Sony ci informa che il colosso videoludico giapponese ha saputo piazzare sul mercato ben 4,2 milioni di PS VR.

Confrontando questo dato con i risultati finanziari pubblicati da Sony nell'agosto del 2018, che davano il visore VR di PlayStation 4 a quota 3 milioni di unità commercializzate nei principali mercati videoludici di Asia, Nord America ed Europa, scopriamo così che negli ultimi 7 mesi sono stati 1,2 milioni di PS VR e di bundle comprendenti il visore e i videogiochi compatibili.

Il numero crescente di utenti che decidono di abbracciare la realtà virtuale di PlayStation 4 giustifica il ritrovato entusiasmo di Sony per questo genere di esperienze videoludiche, come conferma il grande numero di titoli in sviluppo per PS VR che è destinato ad approdare su PS4 tra la primavera e l'estate, come Vacation Simulator, Iron Man VR e l'update gratuito di No Man's Sky Beyond. Su queste pagine trovate un filmato riassuntivo con i principali giochi per PlayStation VR in arrivo nei prossimi mesi.