PlayStation VR: in video tutti i giochi PS4 e PS5, anche quelli in arrivo

Dopo qualche mese dai festeggiamenti per il quinto anniversario di PlayStation VR, celebrato con una serie di giochi gratis per gli utenti PS Plus, Sony ha deciso di realizzare un trailer dedicato interamente alle produzioni PlayStation 4 e PlayStation 5 compatibili con il visore.

Il filmato in questione è una carrellata di sequenze estratte dai giochi più popolari per PlayStation VR che sono già disponibili sugli scaffali di tutti i negozi, sebbene nel corso del trailer si possa vedere anche qualche prodotto di quelli in arrivo prossimamente. Il video dimostra anche come le produzioni compatibili con il visore Sony spazino tra una vasta gamma di generi diversi e oltre a rail shooter come Fracked troviamo anche prodotti d'azione come Zenith. Tra i vari giochi 'coming soon' vi è anche Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey, riproposizione dell'immortale classico che può essere giocato da una prospettiva diversa grazie all'ausilio della realtà virtuale, un po' come accaduto con Tetris Effect qualche tempo fa.

Prima di lasciarvi al trailer contenente le sequenze di tutti i giochi citati e non solo, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa Sony ha svelato i primi dettagli su PlayStation VR2 e i suoi controller, di cui conosciamo ora tutte le specifiche tecniche.