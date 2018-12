PlayStation VR è il visore per la Realtà Virtuale più venduto del 2018

Secondo i dati diffusi da SuperData, PlayStation VR è stato il visore per la Realtà Virtuale più venduto in assoluto nel corso dell'anno, sbaragliando la concorrenza composta da HTC Vive, Oculus e dai visori mobile di Samsung e altri produttori.

Nello specifico, PSVR ha venduto 1.3 milioni di pezzi in tutto il mondo nel 2018, tallonato da Oculus GO a quota 1.1 milioni di unità. Samsung Gear VR raggiunge quota 600.000 pezzi distribuiti negli ultimi dodici mesi mentre, più distanti invece HTC Vive (200.000 pezzi), Oculus Rift e Vive Focus con circa 100.000 visori venduti a testa.

Numeri in generale decisamente contenuti per un mercato che non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale commerciale, nel 2018 sono stati venduti in totale poco meno di 3.5 milioni di visori VR. Sony dal canto suo sta continuando a supportare massicciamente la sua periferica grazie al lancio di titoli come Tetris Effect, Astro Bot Rescue Mission e Firewall Zero Hour, senza dimenticare i continui sconti delle grandi catene e dei negozi online che hanno trainato le vendite del visore.