PlayStation VR2: ci sono oltre 100 giochi in sviluppo per il visore PS5

Si avvicina il lancio di PlayStation VR2, il nuovo visore di Sony per la Realtà Virtuale sarà disponibile dal 22 febbraio, nella finestra di lancio usciranno oltre trenta giochi e ci sono più di 100 titoli in sviluppo, come confermato dalla compagnia giapponese.

Rispondendo ad una FAQ su PlayStation Blog, Sony sottolinea come "attualmente sono in fase di sviluppo oltre 100 titoli per PS VR2", tra questi troviamo sequel, nuove IP e versioni aggiornate di giochi già usciti su PlayStation VR, oltre a giochi del tutto nuovi.

I giochi di lancio di PS VR2 saranno pubblicati solo in formato digitale e dunque non ci sarà una versione fisica di titoli come ad esempio The Dark Pictures Switchback, Creed Rise to Glory Undisputed Edition e Horizon Call of the Mountain.

Giochi di lancio PlayStation VR2

After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes

Cities VR

Cosmonious High

Creed Rise to Glory Undisputed Edition

The Dark Pictures Switchback

Demeo

Dyschronia Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

Moss 1 e 2 Remaster

NFL Pro Era

No Man's Sky

Pavlov VR

Pistol Whip

Puzzling Places

Resident Evil Village

Rez Infinite

Song in the Smoke

Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge

Synth Riders

The Tale of Onogor

Tentacular

Tetris Effect

The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution

Vacation Simulator

What the Bat?

Zenith The Last City

Abbiamo provato PlayStation VR2 con Horizon Call of the Mountain, un primo contatto con il visore in attesa di potervi proporre la recensione di PS VR2 e di giochi di lancio.