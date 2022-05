PlayStation VR2: ci saranno oltre 20 giochi al lancio, uno è Horizon Call of the Mountain

Nel corso dell'ultimo meeting aziendale di Sony si è parlato anche di PlayStation VR2, Jim Ryan ha ricordato che la nuova generazione del visore per la Realtà Virtuale è attualmente in fase di sviluppo insieme ad una vasta gamma di esperienze VR.

Nello specifico, Ryan ha parlato di "oltre 20 giochi first e third party disponibili al lancio" con Sony che attualmente sta destinando molte risorse allo sviluppo di giochi VR e agli accordi con gli editori di terze parti per assicurare un catalogo software di qualità al nuovi visore.

L'obiettivo è fare in modo che gli sviluppatori indipendenti e gli editori third party riescano a presentarsi al lancio di PSVR2 con una lineup software attraente per i consumatori, in questo modo sarà possibile far crescere sin da subito la base installata di PlayStation VR2.

Uno dei giochi in arrivo al lancio è Horizon Call of the Mountain sviluppato da Guerrilla Games e Firesprite, si tratta di una nuova esperienza ambientata nel mondo di Horizon e sviluppata da zero con PlayStation VR2 in mente. Nessuna conferma invece per quanto riguarda la data di uscita di PlayStation VR2 o la finestra di lancio del visore, al momento non ci sono aggiornamenti in merito, restiamo quindi in attesa di ulteriori novità.