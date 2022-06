PlayStation VR2 nel 2023? Gli annunci dello State of Play alimentano il rumor

PlayStation VR2 non ha ancora una data di uscita fissata, si parla genericamente di un lancio previsto per la fine del 2022 anche se molti analisti puntano al 2023 ed i recenti annunci del PlayStation State of Play farebbero effettivamente pensare ad un debutto previsto per il prossimo anno.

Durante lo State of Play sono stati annunciati molti progetti in sviluppo per PSVR2 come No Man's Sky e Resident Evil Village, oltre a The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 e Horizon Call of the Mountain, senza dimenticare i contenuti VR di Resident Evil 4 Remake.

Fino a qui tutto bene, se non fosse che per nessuno di questi progetti viene citata una finestra di lancio, con la sola esclusione di The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution, il gioco arriverà su PlayStation VR alla fine del 2022 e su PlayStation VR2 nel 2023, si legge nel post di presentazione su PlayStation Blog. Per molti, una conferma indiretta della data di lancio di PSVR2, in arrivo appunto nel 2023 e non quest'anno come si pensava inizialmente.

Tuttavia non ci sono ancora certezze, secondo un analista PSVR2 esce nel 2023 con 1.5 milioni di visori pronti per il lancio, il debutto del nuovo hardware sarà accompagnato da oltre 20 giochi in Realtà Virtuale, come confermato dalla stessa Sony durante l'ultima riunione con gli azionisti.