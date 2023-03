PlayStation VR2: acquistalo ad un prezzo scontato su Amazon con le offerte di Primavera

PlayStation VR2 è il nuovo visore di Sony uscito nel mercato da poche settimane, rappresenta la nuova generazione per console relativamente alla realtà virtuale. Ora su Amazon la versione senza giochi inclusi è scontata grazie alle nuove offerte di Primavera, scopriamone il prezzo.

PlayStation VR2 ora è acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 569,99 euro (solo il visore con i controller) o al prezzo di listino di 649,99 euro (in bundle con il gioco Horizon Call of the Mountain), entrambi sono usciti il 22 febbraio 2023.

Per ottenere lo sconto di 30 euro, è necessario aggiungere il visore al carrello, lo sconto sarà visibile solamente in fase di pagamento.

Di seguito i link per acquistarlo:

Ora con la nuova tecnologia PlayStation VR2 Sense, l'emozione e l'immersività di gioco tramite le vibrazioni del visore, la tecnologia audio 3D ed il tracciamento oculare intelligente, aumentano a livelli mai visti finora. Il nuovo visore gode anche di nuove tecnologie come il rilevamento tattile delle dita, il feedback aptico ed i grilletti adattivi del controller PS VR2 Sense.

Il visore possiede due schermi OLED dalla risoluzione 2000x2040 che offrono una grafica in 4K fino a 120 fps, una risoluzione superiore al primo modello di ben quattro volte.