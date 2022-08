PlayStation VR2 è amico degli sviluppatori: porting più semplici secondo Sony

Nel corso di una recente chiacchierata condotta al CEDEC 2022, Yasuo Takahashi e Kenjo Akiyama hanno spiegato che PlayStation VR2 è stato progettato per rendere più semplice la creazione delle versioni VR dei giochi PS5 preesistenti, così come la conversione di videogiochi provenienti da altre piattaforme per la Realtà Virtuale.

PlayStation VR2, tanto per cominciare, utilizza lo stesso Software Development Kit (SDK) di PS5, dunque per gli sviluppatori non sarà difficoltoso creare delle versioni VR o delle modalità ad-hoc per i loro giochi già disponibili sulla console. Inoltre, l'ambiente di PlayStation VR2 supporta Unity e Unreal Engine, due dei motori grafici più utilizzati in assoluto, e offre un'interfaccia del controller e un posizionamento dei pulsanti standardizzati, aspetti che dovrebbero semplificare al massimo la conversione di videogiochi provenienti da altre piattaforme (scommettiamo che molti di voi hanno già pensato ad Half-Life Alyx).

In aggiunta a ciò, Sony ha messo a punto anche una varietà di tool pensati per semplificare il lavoro degli sviluppatori. La Flexible Scale Rasterization (FSR), ad esempio, combina i dati provenienti dalla videocamera di tracciamento e dal Foveated Rendering; il force feedback dell'headset replica in maniera accurato ciò che viene visto e sentito, come gli spari, il rumore dei passi, i salti e molto altro; VR Trace rimpiazza i dati normalmente provenienti dal tracking degli occhi con dati fittizi (dummy data) per permettere agli sviluppatori di diagnosticare in maniera automatica dei problemi senza indossare un visore; PlayStation VR2 Comfort Sample permette ai creatori di videogiochi di testare gli scenari problematici più comune nei giochi VR, come ad esempio l'orizzonte reale disallineato dall'orizzonte virtuale.

La data di lancio di PlayStation VR2 non è ancora nota, tuttavia alcuni rumor non confermati puntano a febbraio/marzo 2023.