PlayStation VR2: annunciati 11 nuovi giochi, c'è anche The Dark Pictures Switchback VR

Oltre ad aver annunciato data di uscita e prezzo di PlayStation VR2, Sony ha rivelato anche undici nuovi titoli in sviluppo per il visore in Realtà Virtuale per PlayStation 5. E ci sono un sacco di nomi famosi...

La lista dei giochi annunciati include The Dark Pictures Switchback VR, Crossfire Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR Enhanced Edition, Cosmonious High, Hello Neighbor Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith The Last City, After The Fall e Tentacular.

La maggior parte di questi titoli saranno disponibili per il preordine dal 15 novembre, le date di uscita non sono ancora state rese note ma ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. Oltre a titoli del tutto nuovi come The Dark Pictures Switchback VR e Crossfire Sierra Squad, saranno disponibili anche versioni aggiornate di titoli noti come Pistol Whip e After The Fall.

Una lineup sicuramente interessante e ricca di produzioni, non ci resta che attendere per saperne di più sui contenuti dei singoli giochi e sulle date di lancio, non è escluso che alcuni dei giochi annunciati possano essere disponibili al lancio del visore a febbraio 2023. Cosa ne pensate dei nuovi giochi annunciati per PSVR2? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.